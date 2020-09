Wta Strasburgo 2020: programma, orari e ordine di gioco di martedì 22 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 22 settembre al torneo Wta di Strasburgo 2020. Si giocano quattro incontri degli ottavi di finale sul campo Patrice Dominguez. Si comincia con Jil Teichman che sfida Anastasia Pavlyuchenkova. Seguono Magda Linette ed Elina Svitolina, mentre la padrona di casa Alize Cornet sfiderà Elena Rybakina. Nel tardo pomeriggio scenderanno in campo Burel e Zhang. IL programma Patrice Dominguez dalle ore 10 – Teichmann vs Pavlyuchenkova a seguire – Linette vs Svitolina a seguire – Cornet vs Rybakina non prima delle ore 16:30 – Burel vs Zhang Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Il, glie l’didi martedì 22al torneo Wta di. Si giocano quattro incontri degli ottavi di finale sul campo Patrice Dominguez. Si comincia con Jil Teichman che sfida Anastasia Pavlyuchenkova. Seguono Magda Linette ed Elina Svitolina, mentre la padrona di casa Alize Cornet sfiderà Elena Rybakina. Nel tardo pomeriggio scenderanno in campo Burel e Zhang. ILPatrice Dominguez dalle ore 10 – Teichmann vs Pavlyuchenkova a seguire – Linette vs Svitolina a seguire – Cornet vs Rybakina non prima delle ore 16:30 – Burel vs Zhang

