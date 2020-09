Trasporto sanitario urgente per una bimba di pochi mesi: imbarcata su un Falcon dell’Aeronautica con una culla termica (Di lunedì 21 settembre 2020) Una bambina di 5 mesi, ricoverata presso l’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di oggi da Alghero a Genova, a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di Trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La bambina, protetta in una culla termica e seguita dall’equipe ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Una bambina di 5, ricoverata presso l’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di oggi da Alghero a Genova, a bordo di un velivolo50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La bambina, protetta in unae seguita dall’equipe ...

Alghero, bimba di 5 mesi in pericolo di vita: trasporto sanitario urgente a Genova

Trasporto sanitario urgente dalla Sardegna a Genova. Un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare, decollato da Alghero per il trasporto sanitario urgente di una bimba di cinque mesi in imminente pericolo ...

