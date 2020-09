Stadi aperti, il monito dal Cts: ‘Una follia pensare di riempire gli spalti’ (Di lunedì 21 settembre 2020) Miozzo, coordinatore del Cts, parla della riapertura degli Stadi: “Vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha fatto il punto sulla riapertura degli Stadi lanciando un allarme che difficilmente il governo potrà continuare a ignorare. O che comunque il ministro Speranza dovrà portare all’attenzione del Presidente del Consiglio e degli altri ministri. Riapertura degli Stadi, Miozzo, Cts: “In questo momento abbiamo altre priorità” “A chi preme per riaprire gli Stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Miozzo, coordinatore del Cts, parla della riapertura degli: “Vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha fatto il punto sulla riapertura deglilanciando un allarme che difficilmente il governo potrà continuare a ignorare. O che comunque il ministro Speranza dovrà portare all’attenzione del Presidente del Consiglio e degli altri ministri. Riapertura degli, Miozzo, Cts: “In questo momento abbiamo altre priorità” “A chi preme per riaprire glivorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento ...

