Secondo alcune indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 5 | ecco a quanto ammonterebbe il compenso della Contessa De Blanck

Leggi su virali.video

(Di lunedì 21 settembre 2020) E’ ormai ripartita allala nuova edizione delVip, che vede protagonisti diversi volti notitelevisione italiana. Una partenza pazzesca soprattutto con l’arrivo dei nuovi concorrenti come la Gregoraci e altri personaggi di alto spessore. Considerando che il programma è partito da pochi giorni, pare che stia avendo un grandissimo successo, Il tutto,descrizioni grazie anche alla simpatia e alla semplicità di Patrizia De. Dal carattere scoppiettante e dalla parolaccia facile, LaDe Black forse è l’unica che in mezzo al gruppo di cosi tanti giovani, riesce a spiccare per la sua semplicità e spontaneità. Sta di fatto che...