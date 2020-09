Renzi e Salvini accoltellano Conte come Cesare | spunta murales sui Navigli

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Provocazione, sui, di Cristina Donati Meyer, nel primo giorno utile per il voto per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari e, in alcune Regioni, anche per le elezioni regionali. Nel corso di domenica, 20 settembre 2020, è stato affisso un‘La congiura di palazzo’, che rivisita l’opera ‘La morte di’ di Vincenzo Camuccini, conservata a Napoli, Museo di Capodimonte. C’è il presidente del consiglio Giuseppenei panni di Giulioe ci sono i due Matteo della politica italiana,, in quelli dei congiurati, che gli puntato i coltelli alla gola. Tutto sotto lo sguardo dell’ex senatore Dennis Verdini. leggi anche l’articolo ...