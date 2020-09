Regionali | L Fontana Lega | ' al Sud serve rinnovamento centrodestra'

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Laddove laè meno forte poi è meno forte tutto il. Purtroppo penso che nel Mezzogiorno una riflessione debba essere fatta da tutto il. Evidentemente ancora non si riesce ad entrare in sintonia con quell'elettorato o comunque è decisamente più forte il centrosinistra. Penso che debba essere fatta una riflessione su tutto il, nel Mezzogiorno bisogna crescere". Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7. "Probabilmente -aggiunge- ci vuole novità, ildeve puntare ad avere un linguaggio nuovo e anche persone nuove, anche se non voglio fare critiche a persone che conosco e comunque sono ...

Penso che debba essere fatta una riflessione su tutto il centrodestra, nel Mezzogiorno bisogna crescere". Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai ...Lorenzo Fontana, che è anche commissario della Liga veneta. Quella di Zaia, dice ai giornalisti, "non è una lista civica nel senso classico del termine quindi piu' voti prende piu' leghisti eleggiamo ...(Adnkronos) - In Veneto "il nostro obiettivo era superare il 50 per cento tra le due liste" della Lega e di Zaia, "dove ci sono tutti militati della Lega, per avere consiglieri leghisti che facessero ...