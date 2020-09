Referendum e regionali: seggi in chiusura, alle 15 gli exit poll (Di lunedì 21 settembre 2020) - Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dalle ore 15 con il Referendum e a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) - Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dore 15 con ile a seguire le- Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto;23 affluenza al 39,4%

borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - Tommasolabate : Il fascino che provoca il contatto con la tessera elettorale non ha eguali. La democrazia è stupenda. Pensate sempr… - simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - kiaradiloona : come il solito la bolla del twitter è un mondo a parte. Io ci ho provato. #Referendum Exit poll: referendum vince… - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: .#InstantPoll ore 15. #Referendum: il SI doppia il NO. Regionali: plebiscito per #Zaia in #Veneto. #DeLuca verso la ric… -