Patrizia De Blanck è la nipote di Benito Mussolini? La bomba a Live Non è la d'Urso (Di lunedì 21 settembre 2020) Nell'ultima puntata andata in onda a Live – Non è la d'Urso nella serata di ieri è stato messo pesantemente in dubbio un pezzo fondamentale della storia di Patrizia De Blanck. La contessa del popolo, come ama definirsi, non sarebbe la figlia del conte Guillermo De Blanck y Menocal, ma di Asvero Gravelli, a sua volta figlio illegittimo di Benito Mussolini. Di conseguenza, la De Blanck sarebbe nipote di Benito Mussolini. Ma non solo, perché sempre durante il talk show televisivo condotto da Barbara d'Urso nella prima serata di ieri è stata fatta un'altra importante rivelazione sulla madre della contessina Giada.

