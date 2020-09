“Non ce la faccio”. Gf Vip, il concorrente vuole abbandonare la casa: cosa è successo (Di lunedì 21 settembre 2020) La permanenza nella casa del Grande Fratello Vip è meno semplice di quel che sembra, questo è quanto stanno appurando gli inquilini man mano che i giorni passano tra le mura della casa di Cinecittà. Ad avere qualche perplessità è Adua Del Vesco che parlando con gli altri compagni d’avventura manifesta il suo disagio nel dover mettere in atto certi meccanismi di difesa, oltre che di controllo del gioco che non appartengono alla sua personalità, facendola vacillare sulla convinzione di continuare il reality. Tanti sono i momenti di sconforto che i concorrenti del Grande Fratello si trovano a dover affrontare durante il periodo che trascorrono nella casa di Cinecittà, molti i pensieri che mettono in crisi la loro determinazione e fanno ripensare alle dinamiche del gioco. Ed è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) La permanenza nelladel Grande Fratello Vip è meno semplice di quel che sembra, questo è quanto stanno appurando gli inquilini man mano che i giorni passano tra le mura delladi Cinecittà. Ad avere qualche perplessità è Adua Del Vesco che parlando con gli altri compagni d’avventura manifesta il suo disagio nel dover mettere in atto certi meccanismi di difesa, oltre che di controllo del gioco che non appartengono alla sua personalità, facendola vacillare sulla convinzione di continuare il reality. Tanti sono i momenti di sconforto che i concorrenti del Grande Fratello si trovano a dover affrontare durante il periodo che trascorrono nelladi Cinecittà, molti i pensieri che mettono in crisi la loro determinazione e fanno ripensare alle dinamiche del gioco. Ed è ...

