"Nero è il colore, negro è la razza", Fausto Leali squalificato dal Gf Vip - (Di lunedì 21 settembre 2020) Francesca Galici  è ancora scontro tra Adua e MorraFausto Leali espulso dal Grande Fratello per utilizzato la parola "negro" all'interno della Casa, riferito a Enock Barwuah in un contesto discorsivo La terza puntata del Grande Fratello Vip, la seconda del lunedì, deve affrontare lo spinoso caso di Fausto Leali. Il cantautore si sta mostrando senza filtri all'interno della Casa e il suo comportamento, però, sta causando alcuni malumori sui social a causa di alcune sue esternazioni. Già venerdì scorso, infatti, il cantante è stato ripreso da Alfonso Signorini per alcune frasi relative a Benito Mussolini e al fascismo. In queste ore, però, il cantante si ...

