"Mostra il seno e ti offriamo da bere": scandalo al bar di Milano (Di lunedì 21 settembre 2020) Per bere gratis si è disposti a tutto, o quasi. A Milano un bar suscita scandalo con il messaggio alle clienti: "Mostra il seno e bevi gratis". Nelle ultime ore sta suscitando molto clamore, e un bel po' di scandalo, l'iniziativa di un bar di Milano decisamente "hot". Proposta quasi a luci rosse dei gestori … Questo articolo "Mostra il seno e ti offriamo da bere": scandalo al bar di Milano è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

emanuele_1977 : @battitomilan7 Mica solo Twitter funziona così. I social ingegnere funzionano così. Perché su Instagram e o faceboo… - infoitcultura : Valentina Ferragni, la sorella di Chiara mostra il seno ai follower – FOTO - dontbothermd : RT @maddalenaaaf: Non è colpa della donna che mette la gonna,che si veste scollata, che mostra il culo o il seno,che si mette in bikini. È… - Sostronzo : RT @maddalenaaaf: Non è colpa della donna che mette la gonna,che si veste scollata, che mostra il culo o il seno,che si mette in bikini. È… - maddalenaaaf : Non è colpa della donna che mette la gonna,che si veste scollata, che mostra il culo o il seno,che si mette in biki… -

