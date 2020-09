Martino: “E’ stato un bel Napoli, Lozano? 7- perché deve migliorare a difendere” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il radiocronista commenta la partita di ieri a Parma A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto il radiocronista Carmine Martino … L'articolo Martino: “E’ stato un bel Napoli, Lozano? 7- perché deve migliorare a difendere” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 settembre 2020) Il radiocronista commenta la partita di ieri a Parma A Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto il radiocronista Carmine… L'articolo: “E’un bel? 7- perchéa difendere” proviene da ForzAzzurri.net.

machessuccede : RT @erofecesari: o persone come ludovica martino che hanno baciato tersigni, cesari e zurzolo OK - _sagaishere : Io ora prendendo un feat tra Harry Styles e Daniele De Martino - erofecesari : o persone come ludovica martino che hanno baciato tersigni, cesari e zurzolo OK - leo_mazzuan : Maledetto Martino è riuscito a farmi dispiacere per lui - _sagaishere : RT @syrjadnn: In realtà Harry è a Napoli perché deve fa serata con Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Martino “E’ Droga da Castellammare a Sorrento, criminali stabiesi tentano la scalata agli affari in penisola: 14 in cella e tre ai domiciliari - Inchiesta partita da auto in fiamme a Vico, aggressioni per il controllo del territorio IlCorrierino.com