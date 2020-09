Lufthansa | via 150 aerei e più di 22mila posti di lavoro

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il Covid-19 continua ad abbattersi anche sul comparto aereo. La compagnia tedescaha annunciato che almeno 150degli iniziali 760 non voleranno più. Nuove misure anche per quanto ...

Il Covid-19 continua ad abbattersi anche sul comparto aereo. La compagnia tedesca Lufthansa ha annunciato che almeno 150 aerei degli iniziali 760 non voleranno più. Nuove misure anche per quanto rigua ...Il gruppo Lufthansa si fa ancora più piccola e si prepara a mandare casa più persone di quelle che aveva annunciato in un primo tempo (22 mila) a causa del coronavirus. In una nota ufficiale il ...L'emergenza Covid ferma gli aerei. Ancora. Almeno 150 aerei del gruppo Lufthansa degli originali 760 velivoli non voleranno più. Lo ha reso noto la compagnia aerea, secondo quanto ...