Lega | Zaia | ' non ho ambizioni nazionali né di partito'

Treviso, 21 set. (Adnkronos) - "Non ho ambizioni nazionali tantomeno che partitiche, la mia storia lo dimostra, a me la vita ha dedicato questo ruolo, che è quello di amministrare". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, vicino alla rielezione alla guida del Veneto dopo una vittoria schiacciante, a chi gli chiedeva se potesse sorgere una competizione con il leader della Lega, Matteo Salvini.

