Gualtieri: «Nel 2021 taglieremo le tasse e basta con la cassa integrazione gratis» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro: «Dal Mes risparmi per 5,5 miliardi in 15 anni. Il voto regionale? Sono le Politiche a decidere le sorti del governo» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro: «Dal Mes risparmi per 5,5 miliardi in 15 anni. Il voto regionale? Sono le Politiche a decidere le sorti del governo»

Agimegitalia : #Gualtieri (Min. Economia): “Stato coeso nei momenti più critici, #ADM in prima linea nel fronteggiare epidemia” - qui_finanza : Gualtieri: “Nel 2021 stop cassa integrazione gratuita e per tutti” La cassa integrazione “per tutti” per sostenere… - FilippoCarmigna : Cassa integrazione, Gualtieri: “Escludo che nel 2021 sia generalizzata e gratuita. Il sostegno verrà dato a specifi… - QdSit : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il Recovery fund aiuterà l'entrata a regime della riforma del fisco… -