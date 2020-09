Flavia Vento svela | “Non ho mai avuto gli attacchi di panico | ho mentito”

(Di lunedì 21 settembre 2020)lo ammette, senza troppi giri di parole: ha detto una bugia. Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda domenica 20 settembre, la donna ha spiegato i veri motivi che l’hanno portata ad abbandonare il Grande Fratello Vip dopo solo un giorno (ebbene sì: solo 24 ore) dal suo ingresso all’interno della casa. La confessione è stata scatenata da una accesa discussione cheluogo nel salottino di Canale 5, nella quale la showgirl è stata a più riprese criticata. Le motivazioni dell’addio al GF Vip È stato Riccardo Signoretti il primo a scagliarsi contro, chiedendole la ragione del suo addio al Grande Fratello Vip. «Raccontaci il vero motivo. È vero che avevi ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - BITCHYFit : Arianna David litiga con Flavia Vento e dice una bugia colossale su L’Isola dei Famosi - BITCHYFit : Arianna David litiga con Flavia Vento #Mattino5 - CarlaL71571909 : Bella cotta Viola Valentino!!! Fa il paio con Flavia Vento, x me si attaccano troppo sovente al fiasco #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento

Flavia Vento a Mattino 5 è stata accusata dai suoi colleghi di rubargli il lavoro per aver lasciato i reality, compreso il GF Vip, a cui ha preso parte. Flavia Vento, dopo essersi ritirata dalla quint ...E’ appena terminata la prima puntata settimanale di Mattino 5. E nella seconda parte del programma c’era Flavia Vento, la quale ha parlato nuovamente del suo ritiro dal Grande Fratello Vip 5. In quest ...Sto con Flavia Vento. E’ inutile girarci intorno: ho preso la decisione di stare dalla sua parte. Vi cerco di spiegare come mai, se potesse interessare un punto di vista alternativo alla visione comun ...