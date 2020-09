F1, a Imola si correrà con il pubblico: come acquistare i biglietti (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l’esperimento del Mugello, anche a Imola, dove la Formula Uno farà tappa l’ultimo weekend di ottobre, si correrà con il pubblico (in occasione di questo evento il format è stato leggermente modificato, prove libere e qualifiche sabato 31 ottobre e la gara in programma domenica 1 novembre). Sulla base della delibera emessa dalla Regione … L'articolo F1, a Imola si correrà con il pubblico: come acquistare i biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l’esperimento del Mugello, anche a, dove la Formula Uno farà tappa l’ultimo weekend di ottobre, si correrà con il(in occasione di questo evento il format è stato leggermente modificato, prove libere e qualifiche sabato 31 ottobre e la gara in programma domenica 1 novembre). Sulla base della delibera emessa dalla Regione … L'articolo F1, asi correrà con ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

