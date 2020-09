De Luca: “Non è vittoria né di destra né di sinistra. Risultato di popolo” (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il futuro è già iniziato. Grazie Napoli, grazie Campania”. Così il governatore Vincenzo De Luca, dal comitato elettorale di Napoli alla Stazione Marittima, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ormai schiacciante vittoria nelle elezioni regionali della Campania. “Grazie a chi ha concesso a me l’onore di andare avanti. È un dato elettorale che non può essere eletto in termini di destra e sinistra, sono stato sostenuto dal mondo progressista ma anche dalla destra non ideologica. Credo che questo Risultato esprima l’orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale. Napoli e la Campania sentono di poter camminare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il futuro è già iniziato. Grazie Napoli, grazie Campania”. Così il governatore Vincenzo De, dal comitato elettorale di Napoli alla Stazione Marittima, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ormai schiacciantenelle elezioni regionali della Campania. “Grazie a chi ha concesso a me l’onore di andare avanti. È un dato elettorale che non può essere eletto in termini di, sono stato sostenuto dal mondo progressista ma anche dallanon ideologica. Credo che questoesprima l’orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità sul piano nazionale e internazionale. Napoli e la Campania sentono di poter camminare ...

