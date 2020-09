Corrao (M5s): euforia nel movimento fuori luogo, alle Regionali una disfatta (Di lunedì 21 settembre 2020) "Il sì di oggi alla riforma è lontano anni luce da poter essere considerato un voto 'a favore' del M5s o di chi lo gestisce. Come è facile capire dai risultati elettorali che invece sono il disastro più assoluto". Lo scrive Ignazio Corrao, europarlamentare M5s, su facebook. "Che ci sia euforia, tra i miei colleghi, per questo risultato - prosegue - lo trovo fuori luogo e fuorviante. Perché oggi dovremmo tutti stare a testa bassa e riflettere su come ci siamo ridotti a questi numeri e quali sono le responsabilità. Oggi si registra una disfatta senza precedenti del m5s, che dopo aver dimezzato le percentuali alle europee l`anno scorso continua a correre a velocità spedita verso il fondo"."Il risultato politico del taglio dei parlamentari - ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) "Il sì di oggi alla riforma è lontano anni luce da poter essere considerato un voto 'a favore' del M5s o di chi lo gestisce. Come è facile capire dai risultati elettorali che invece sono il disastro più assoluto". Lo scrive Ignazio, europarlamentare M5s, su facebook. "Che ci sia, tra i miei colleghi, per questo risultato - prosegue - lo trovoe fuorviante. Perché oggi dovremmo tutti stare a testa bassa e riflettere su come ci siamo ridotti a questi numeri e quali sono le responsabilità. Oggi si registra unasenza precedenti del m5s, che dopo aver dimezzato le percentualieuropee l`anno scorso continua a correre a velocità spedita verso il fondo"."Il risultato politico del taglio dei parlamentari - ...

