Chiara Ferragni: "Gli uomini non ci prendono sul serio", ma lei punta alla Borsa (Di lunedì 21 settembre 2020) Come sempre, l'imprenditrice digitale – che vanta 21 milioni di follower su Instagram, e le cui attività valgono circa 40 milioni di euro – ha le idee chiare, e come sempre è pronta a portarle avanti con determinazione. Ora, l'obiettivo che si è prefissata è quello di vedere il proprio marchio quotato in Borsa, oppure confluire in un gruppo di lusso. La Ferragni punta alla quotazione in Borsa Ciò che una tra le più seguite e stimate influencer al mondo desidera, come ha diChiarato in un'intervista al Corriere della Sera, è che Chiara Ferragni Collection non resti soltanto il marchio di un'influencer, bensì che riesca ad affermarsi in quanto brand in ...

