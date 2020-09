Celle solari più efficienti con i nanocristalli dorati (Di lunedì 21 settembre 2020) Ottimizzare l'energia prodotta dai dispositivi fotovoltaici, recuperando la luce sprecata. Questo l'obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano-Bicocca, realizzato attraverso nuovi nanoscristalli fluorescenti, drogati con pochi grammi di oro, in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare e trasformare una frazione dei fotoni sprecati in modo che possano essere utilizzati dai dispositivi. I risultati della ricerca, dal titolo "High Photon Upconversion Efficiency with Hybrid Triplet Sensitizers by Ultrafast Hole-Routing in Electronic-Doped Nanocrystals" (doi: 10.1002/adma.202002953) sono stati pubblicati su "Advanced Materials".Per rendere più efficienti i dispositivi fotovoltaici, come ad esempio le Celle solari, - spiega Milano-Bicocca - è necessario sfruttare dei processi che consentano di recuperare la luce ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Ottimizzare l'energia prodotta dai dispositivi fotovoltaici, recuperando la luce sprecata. Questo l'obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano-Bicocca, realizzato attraverso nuovi nanoscristalli fluorescenti, drogati con pochi grammi di oro, in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare e trasformare una frazione dei fotoni sprecati in modo che possano essere utilizzati dai dispositivi. I risultati della ricerca, dal titolo "High Photon Upconversion Efficiency with Hybrid Triplet Sensitizers by Ultrafast Hole-Routing in Electronic-Doped Nanocrystals" (doi: 10.1002/adma.202002953) sono stati pubblicati su "Advanced Materials".Per rendere piùi dispositivi fotovoltaici, come ad esempio le, - spiega Milano-Bicocca - è necessario sfruttare dei processi che consentano di recuperare la luce ...

CiaCecy : RT @AnsaScienza: Ottenute #celle #solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante… - twMirandolina : RT @AnsaScienza: Ottenute #celle #solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante… - daniela_maurizi : RT @AnsaScienza: Ottenute #celle #solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante… - AntonioAlibert1 : RT @AnsaScienza: Ottenute #celle #solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante… - _C_L_I_O_ : RT @AnsaScienza: Ottenute #celle #solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante… -

Ultime Notizie dalla rete : Celle solari Celle solari trasparenti da record - Energia Agenzia ANSA Ricerca, celle solari più efficienti con i nanocristalli dorati

Roma, 21 set. (askanews) – Ottimizzare l’energia prodotta dai dispositivi fotovoltaici, recuperando la luce sprecata. Questo l’obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano-Bicocca, realizzato attrave ...

I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole

(Milano, 21 settembre 2020) - Il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano-Bicocca ha sviluppato un nuovo metodo per modificare le proprietà elettroniche di nanocristalli luminescen ...

Celle solari trasparenti da record

Ottenute celle solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante per realizzare edifici in grado di produrre energia. Il risultato, pubblicato s ...

Roma, 21 set. (askanews) – Ottimizzare l’energia prodotta dai dispositivi fotovoltaici, recuperando la luce sprecata. Questo l’obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano-Bicocca, realizzato attrave ...(Milano, 21 settembre 2020) - Il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano-Bicocca ha sviluppato un nuovo metodo per modificare le proprietà elettroniche di nanocristalli luminescen ...Ottenute celle solari trasparenti con un'efficienza record dell'8% e che potrebbero essere un passo in avanti importante per realizzare edifici in grado di produrre energia. Il risultato, pubblicato s ...