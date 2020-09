Calciomercato Juventus, porte girevoli per Paratici: Barcellona chiama (Di lunedì 21 settembre 2020) Novità in vista per la porta della Juventus in ottica Calciomercato? Il Barcellona sembrerebbe essere terreno fertile per le idee in entrata di Fabio Paratici, autore delle trattative per rinforzare e trasformare ancora la rosa a disposizione di Andrea Pirlo in vista della stagione appena iniziata. I discorsi più caldi, secondo le ultime notizie, si starebbero concentrando sull’attacco bianconero, con il discorso legato ad Edin Dzeko sempre più nel vivo in un intrigo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ma non ci sarebbe solamente il fronte offensivo a tenere banco al quartier generale del mercato della Juve: anche il roster dei portieri potrebbe subire una sferzata improvvisa, con il possibile addio di Wojciech Szczesny e, parallelamente, l’approdo alla Vecchia Signora di ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Novità in vista per la porta dellain ottica? Ilsembrerebbe essere terreno fertile per le idee in entrata di Fabio, autore delle trattative per rinforzare e trasformare ancora la rosa a disposizione di Andrea Pirlo in vista della stagione appena iniziata. I discorsi più caldi, secondo le ultime notizie, si starebbero concentrando sull’attacco bianconero, con il discorso legato ad Edin Dzeko sempre più nel vivo in un intrigo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Ma non ci sarebbe solamente il fronte offensivo a tenere banco al quartier generale del mercato della Juve: anche il roster dei portieri potrebbe subire una sferzata improvvisa, con il possibile addio di Wojciech Szczesny e, parallelamente, l’approdo alla Vecchia Signora di ...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - AlexWolf009 : l'inter ha comprato l'ennesimo ex Juve. Per fortuna anche noi abbiamo preso il loro ex giocatore Kulusevski per con… - BrunoGiovanni6 : RT @Giacomino731: L'ultima volta, che ho sentito #Paratici dire di avere le idee chiarissime su chi prendere dopo una lunga telenovela, è a… -