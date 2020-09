Bethesda: Microsoft ha acquisito gli sviluppatori di Skyrim e Fallout (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia bomba che sicuramente avrà grandissime ripercussioni nel mercato videoludico. Microsoft ha acquisito Bethesda, casa di Skyrim e Fallout Se ne vociferava nei mesi scorsi, ma l’esito dell’evento sarebbe stato talmente assurdo e incredibile, che in pochi ci hanno realmente creduto. Microsoft ha quindi annunciato a sorpresa l’ufficiale piano l’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks. Ques’ultima in particolare è la casa di sviluppo che ha dato vita ai The Elder Scrolls e che dal 2008 si cura di Fallout. È ufficiale, Microsoft ha acquisito Bethesda Softworks L’annuncio arriva direttamente dal blog ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020) Una notizia bomba che sicuramente avrà grandissime ripercussioni nel mercato videoludico.ha, casa diSe ne vociferava nei mesi scorsi, ma l’esito dell’evento sarebbe stato talmente assurdo e incredibile, che in pochi ci hanno realmente creduto.ha quindi annunciato a sorpresa l’ufficiale piano l’acquisizione di ZeniMax Media, società madre diSoftworks. Ques’ultima in particolare è la casa di sviluppo che ha dato vita ai The Elder Scrolls e che dal 2008 si cura di. È ufficiale,haSoftworks L’annuncio arriva direttamente dal blog ...

