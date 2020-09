Ballando, Todaro in ospedale per appendicite. Parla la Isoardi (Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è pace per Ballando con Le Stelle. Dopo un inizio tumultuoso, rimandato a causa di alcuni concorrenti risultati positivi al Coronavirus, un altro imprevisto potrebbe mettere in difficoltà Milly Carlucci e il suo programma. Il ballerino Raimondo Todaro, infatti, è stato improvvisamente ricoverato in ospedale. Proprio Raimondo, insieme ad Elisa Isoardi, aveva incantato il pubblico durante la prima scoppiettante puntata di Ballando con le Stelle con un tango estremamente sensuale. I due, infatti, hanno dimostrato di essere in grande sintonia e, soprattutto, hanno messo in mostra i frutti del loro duro allenamento. Un feeling straordinario, che ha dato adito anche a qualche pettegolezzo, ma che, adesso, potrebbe subire un freno momentaneo. Todaro, infatti, ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è pace percon Le Stelle. Dopo un inizio tumultuoso, rimandato a causa di alcuni concorrenti risultati positivi al Coronavirus, un altro imprevisto potrebbe mettere in difficoltà Milly Carlucci e il suo programma. Il ballerino Raimondo, infatti, è stato improvvisamente ricoverato in. Proprio Raimondo, insieme ad Elisa, aveva incantato il pubblico durante la prima scoppiettante puntata dicon le Stelle con un tango estremamente sensuale. I due, infatti, hanno dimostrato di essere in grande sintonia e, soprattutto, hanno messo in mostra i frutti del loro duro allenamento. Un feeling straordinario, che ha dato adito anche a qualche pettegolezzo, ma che, adesso, potrebbe subire un freno momentaneo., infatti, ...

