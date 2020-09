TimeSplitters Rewind torna a mostrarsi con un video gameplay di quasi 30 minuti

Leggi su eurogamer

(Di domenica 20 settembre 2020) Vi ricordate di? Si trattava di un progetto amatoriale che cercava di rimasterizzare e riunite i tre principali titoli della serie. L'idea era partita diversi anni da ma, da parecchio tempo, non avevamo più avuto sue notizie.Questo, fino ad oggi, quando i responsabili del progetto hanno pubblicato un nuovodella durata di 30, per mostrare i progressi fatti nel frattempo.Per chi non lo sapesse,è una serie FPS, realizzata da ex-sviluppatori Rare che avevano lasciato la compagnia dopo aver sviluppato il capolavoro che fu Goldeneye 007 per Nintendo 64., con la sua velocità d'azione, divenne un titolo di culto nell'ecosistema PS2, tant'è che ne ...