Stasera in tv: La Mummia con Tom Cruise, reboot della saga cult

Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda La Mummia. Trama cast e curiosità della nuova versione dell'omonimo film del 1932

Stasera in tv, alle 21:25, su Italia 1, andrà in onda La Mummia. Il film del 2017, diretto da Alex Kurtzman, è una nuova versione dell'omonimo film del 1932 nonché il reboot della saga.

Cast

Il ricco cast comprende:

Tom Cruise: Nick Morton
Sofia Boutella: Ahmanet
Annabelle Wallis: Jenny Halsey
Russell Crowe: Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde
Jake Johnson: caporale Chris Vail
Courtney B. Vance: colonnello Greenway
Marwan Kenzari: Malik
Javier Botet: Seth
Selva Rasalingam: re Menehptre
Dylan Smith: Lorenzo

