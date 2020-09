Stabile il numero dei contagi | ma calano i tamponi 15 morti

(Di domenica 20 settembre 2020) Sono 1.587 i nuovi casi di Covid-19 registrati da ieri in Italia per un totale di 298.156 dall’inizio della pandemia. I decessi nelle ultime 24 ore sono 15, un aumento che porta il totale deia 35.707. Lo rende noto il ministero della Salute.Isono stati 83.428 (19.795 in meno rispetto a ieri che erano stati 103.223). I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.365 (-15, -0,6%; ieri -7), di cui 222 in terapia intensiva (+7, +3,3%; ieri +7).La Lombardia è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+221), seguita dal Veneto (+173) e Campania (+171). Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.

In Toscana sono 147 i casi in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I test eseguiti hanno raggiunto quota 676.932, 8.036 in più rispetto a ieri.