Serie A. Nessun gol al Bentegodi, Verona-Roma 0-0 (Di domenica 20 settembre 2020) Verona (ITALPRESS) – La Roma all’esordio in campionato non va oltre uno 0-0 contro l’Hellas Verona. Un risultato bugiardo al Bentegodi: nove tiri dei padroni di casa contro i quattordici giallorossi, tre pali e tante occasioni per le due squadre che si spartiscono un punto in classifica. Di fronte agli occhi dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, la formazione di Fonseca scende in campo con un 3-4-2-1 senza Dzeko, al centro di un intreccio di mercato che lo vede in orbita Juventus e che coinvolge anche Milik. Sul fronte offensivo spazio a Pellegrini, Mkhitaryan e al nuovo acquisto Pedro. L’assenza del centravanti di peso non ha ripercussioni sul piano del gioco ma su quello della precisione sotto porta. La Roma controlla infatti il piano del gioco rendendosi pericolosa tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020)(ITALPRESS) – Laall’esordio in campionato non va oltre uno 0-0 contro l’Hellas. Un risultato bugiardo al: nove tiri dei padroni di casa contro i quattordici giallorossi, tre pali e tante occasioni per le due squadre che si spartiscono un punto in classifica. Di fronte agli occhi dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, la formazione di Fonseca scende in campo con un 3-4-2-1 senza Dzeko, al centro di un intreccio di mercato che lo vede in orbita Juventus e che coinvolge anche Milik. Sul fronte offensivo spazio a Pellegrini, Mkhitaryan e al nuovo acquisto Pedro. L’assenza del centravanti di peso non ha ripercussioni sul piano del gioco ma su quello della precisione sotto porta. Lacontrolla infatti il piano del gioco rendendosi pericolosa tra ...

DiMarzio : Nessun positivo nel #Napoli - CorriereCitta : Serie A. Nessun gol al Bentegodi, Verona-Roma 0-0 - ShaktiTemple : Morti di serie A e morti di serie B. Nessun inginocchiato, nessun corteo, nessun rappresentante del governo al fune… - infoitsport : Lega Serie A: con ministero nessun dialogo, calcio merita rispetto. Replica di Spadafora: 'Stupito' - Goodgir49936916 : RT @annoiatoh24: okay domani devo solo studiare perché non ho nessuna serie da iniziare e non ho nessun libro da leggere, quindi devo solo… -