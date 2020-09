Roma | furto in abitazione finisce in tragedia | un morto

Leggi su chenews

(Di domenica 20 settembre 2020)finito innel quartiere Eur di. Un ladro è stato ucciso mentre un altro è riuscito a fuggire. Ferito un carabiniere. Un tentativo diinfinito in. Due malviventi scoperti prima dal portiere che li ha visti entrare, e poi colti in flagranza dai carabinieri con i quali c’è stata una collutazione. Un carabiniere è rimasto ferito da un’arma contundente – un coltello o un cacciavite – i colleghi hanno sparato almeno due colpi e uno dei ladri è rimasto a terra sanguinante. Il complice nel frattempo è riuscito a scappare. Quando i militari si sono accorti di aver colpito uno dei due, hanno chiamato i soccorso ma non c’è stato più niente da fare: ...