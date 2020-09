Regionali 2020: i candidati, le alleanze e le modalità di voto (Di domenica 20 settembre 2020) Il 20 e 21 settembre sette Regioni italiane sceglieranno i loro governatori. Il ritorno alle urne arriva in un momento straordinario per il Paese ancora alle prese, come il resto del mondo, con la gestione della pandemia da Covid-19 e le misure straordinaria a essa collegate. Il voto sarà anche, e soprattutto, un referendum – oltre a quello sul taglio dei parlamentari – sul lavoro dei presidenti durante i mesi caldi dell’emergenza sanitaria. I sondaggi dei mesi estivi sembrano confermare le preferenze per governatori uscenti come Zaia, De Luca e Toti. Dove si vota Saranno sei regioni a statuto ordinario e una a statuto speciale ad aprire domenica 20 i seggi. Si tratta di Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In tutte queste regioni i cittadini andranno al voto per eleggere il presidente ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Il 20 e 21 settembre sette Regioni italiane sceglieranno i loro governatori. Il ritorno alle urne arriva in un momento straordinario per il Paese ancora alle prese, come il resto del mondo, con la gestione della pandemia da Covid-19 e le misure straordinaria a essa collegate. Ilsarà anche, e soprattutto, un referendum – oltre a quello sul taglio dei parlamentari – sul lavoro dei presidenti durante i mesi caldi dell’emergenza sanitaria. I sondaggi dei mesi estivi sembrano confermare le preferenze per governatori uscenti come Zaia, De Luca e Toti. Dove si vota Saranno sei regioni a statuto ordinario e una a statuto speciale ad aprire domenica 20 i seggi. Si tratta di Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In tutte queste regioni i cittadini andranno alper eleggere il presidente ...

