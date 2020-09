Radioterapia breve e mirata, guerra lampo al cancro. "È come un fucile di precisione" (Di domenica 20 settembre 2020) Una Radioterapia più breve e mirata contro il tumore grazie ad una macchina unica in Italia, che permette una sorta di ‘guerra-lampo’ alla neoplasia. Una rivoluzione tecnologica che È già realtà nel dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), unico ospedale in Italia, e tra le 20 strutture al mondo, dotato di questo moderno dispositivo (il MrLinac “Unity”), composto da un acceleratore lineare e da una risonanza magnetica ad alto campo. Nella lotta contro il cancro c’È dunque una nuova arma: si potrebbe paragonare ad un fucile di precisione con una ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) Unapiùcontro il tumore grazie ad una macchina unica in Italia, che permette una sorta di ‘’ alla neoplasia. Una rivoluzione tecnologica che; già realtà nel dipartimento diOncologica Avanzata all’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), unico ospedale in Italia, e tra le 20 strutture al mondo, dotato di questo moderno dispositivo (il MrLinac “Unity”), composto da un acceleratore lineare e da una risonanza magnetica ad alto campo. Nella lotta contro ilc’; dunque una nuova arma: si potrebbe paragonare ad undicon una ...

