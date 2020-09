Pierfrancesco Favino rivede sua moglie giovanissima a Domenica In e si emoziona (Foto) (Di domenica 20 settembre 2020) emozionarsi nel vedere Pierfrancesco Favino emozionato mentre ammira sua moglie Anna Ferzetti; succede anche questo a Domenica In e oggi l’attore è stato ospite di Mara Venier (Foto). La conduttrice è tra le sue prime ammiratrici, confessa con il suo consueto entusiasmo che Favino è il suo attore preferito, che lo ama ed è arrivato il momento di confessarlo a tutti. La Venier chiede scusa alla moglie di Favino ma non c’è alcun bisogno perché poco dopo Pierfrancesco ha gli occhi colmi di lacrime per lei, semplicemente guardando alcune immagini. Anna Ferzetti è figlia d’arte e Favino racconta che il suocero l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 settembre 2020)rsi nel vedereto mentre ammira suaAnna Ferzetti; succede anche questo aIn e oggi l’attore è stato ospite di Mara Venier (). La conduttrice è tra le sue prime ammiratrici, confessa con il suo consueto entusiasmo cheè il suo attore preferito, che lo ama ed è arrivato il momento di confessarlo a tutti. La Venier chiede scusa alladima non c’è alcun bisogno perché poco dopoha gli occhi colmi di lacrime per lei, semplicemente guardando alcune immagini. Anna Ferzetti è figlia d’arte eracconta che il suocero l’ha ...

