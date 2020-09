Parma-Napoli 0-2 | in gol Mertens e Insigne ma la stella è Osimhen

(Di domenica 20 settembre 2020) Buona la prima per ildi Rino Gattuso che, dopo un primo tempo abbastanza abulico, ingrana la marcia nella ripresa e batte ilin trasferta 2-0 con le reti di. A dare il via alla rinascita azzurra il debutto peral posto di Demme. Il nigeriano rivitalizza l'attacco azzurro e al 63' segna. Poi un palo e il 2-0 per. Cross dalla destra di Lozano verso, palla allontanata dalla difesa delma sui piedi di. Controllo e destro piazzato in area da posizione centrale. 1-0. Al 68' palo di. Tiro da fuori del capitano del, destro a giro dal limite dopo assist di tacco di. Si salva ...

Il tecnico dei ducali: "Temevo di dover soffrire di più con il Napoli" PARMA (ITALPRESS) - "Non si può essere felici nel giorno di una sconfitta. Ma il timore era di soffrire maggiormente contro ...Una corsa in avanti - prima del governo, poi della regione Emilia-Romagna - che continua ad alimentare quel corto circuito nel processo di ritorno del pubblico negli eventi sportivi in Italia. In matt ...L’esordio dei mille spettatori al Tardini avrebbe meritato forse un’accoglienza migliore dello spettacolo offerto da Parma e Napoli nel lunch match della prima giornata di Serie A. Alla fine però a so ...