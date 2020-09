Naufragio al largo della Libia | Sea Watch salva decine di migranti

fattoquotidiano : Migranti, naufragio al largo di Creta: morti due bambini e una donna - AnneBisard : RT @alarm_phone: ??ULTIMORA! NAUFRAGIO a largo di Garabulli #Libia. Un pescatore ci ha appena detto di aver soccorso 21 persone e di averne… - 950Alpa : RT @alarm_phone: ??ULTIMORA! NAUFRAGIO a largo di Garabulli #Libia. Un pescatore ci ha appena detto di aver soccorso 21 persone e di averne… - EleonoraCamilli : RT @alarm_phone: ??ULTIMORA! NAUFRAGIO a largo di Garabulli #Libia. Un pescatore ci ha appena detto di aver soccorso 21 persone e di averne… - Alessan50612358 : RT @alarm_phone: ??ULTIMORA! NAUFRAGIO a largo di Garabulli #Libia. Un pescatore ci ha appena detto di aver soccorso 21 persone e di averne… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio largo

TG La7

Il relitto di nave è affondato al largo di Garabulli, in Libia. "Un pescatore ha detto di aver salvato 21 persone, ma di aver dovuto lasciare 33 persone aggrappate ai tubi del gommone", ha fatto saper ...Sono al largo di Garabulli, in Libia". Da stanotte a Lampedusa 13 sbarchi. Soccorsa donna che aveva partorito su un barcone ...CARLOFORTE . Naufragio di un barchino con 14 migranti al largo di Carloforte. Tredici di loro sono stati messi in salvo dalla guardia costiera e da un mercantile, uno risulta essere disperso. Il fatto ...