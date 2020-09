La «città del calcio»: La Spezia, matricola in serie A. Storia di una «terra di mezzo», e della «curva Ferrovia» (Di domenica 20 settembre 2020) Lunezia, partiamo da qui per capire questo pezzo di Liguria che sa di mare ma anche di montagna, vicino agli Appennini ma anche ad una Toscana aspra e anarchica, quella delle Alpi Apuane. Un’ipotesi di regione composta dalle province di ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 settembre 2020) Lunezia, partiamo da qui per capire questo pezzo di Liguria che sa di mare ma anche di montagna, vicino agli Appennini ma anche ad una Toscana aspra e anarchica, quella delle Alpi Apuane. Un’ipotesi di regione composta dalle province di ...

AlbertoBagnai : Un caro saluto da Piacenza, la città dove San Rocco sopravvisse alla peste, ma solo perché un cagnolino ogni giorno… - twitorino : ?? Completati i lavori di riqualificazione del Parco “Laghetti” Falchera, un polmone verde di 430mila metri quadri c… - MarcoBovicelli : #Genoa, iniziate le visite mediche per Davide #Zappacosta: le prime immagini in città del nuovo difensore rossoblù… - BnB_Ferroviere : #20settembre, domenica in città: il giardino comunitario Lea Garofalo ospita l’edizione 2020 di CURAmi – Festival d… - AnnaMariaCastel : RT @AlbertoBagnai: Un caro saluto da Piacenza, la città dove San Rocco sopravvisse alla peste, ma solo perché un cagnolino ogni giorno ruba… -

Ultime Notizie dalla rete : città del Quando si vota per il referendum e le Regionali? Gli orari delle elezioni, oggi e domani Corriere della Sera