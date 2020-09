Inter, Vidal è atterrato a Milano (Di domenica 20 settembre 2020) Arturo Vidal è finalmente atterrato, pochi istanti fa, all’aeroporto di Linate dove è arrivato con un volo privato. Conte e l’Inter lo potranno abbracciare già domani, quando il cileno si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Foto: Twitter personale L'articolo Inter, Vidal è atterrato a Milano proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Arturoè finalmente, pochi istanti fa, all’aeroporto di Linate dove è arrivato con un volo privato. Conte e l’lo potranno abbracciare già domani, quando il cileno si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Foto: Twitter personale L'articoloproviene da Alfredo Pedullà.

