In Lombardia 211 nuovi casi, 5 morti +2 in terapia intensiva, Bergamo +20 positivi (Di domenica 20 settembre 2020) Con 14.926 tamponi effettuati, sono 211 i nuovi casi positivi in Lombardia per una percentuale tamponi/contagiati pari all’1,41%, in crescita rispetto a sabato 19 settembre (1,11%). I decessi sono 5 per un totale di 16.922 morti in regione dall’inizio della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 settembre 2020) Con 14.926 tamponi effettuati, sono 211 iinper una percentuale tamponi/contagiati pari all’1,41%, in crescita rispetto a sabato 19 settembre (1,11%). I decessi sono 5 per un totale di 16.922in regione dall’inizio della pandemia.

Adnkronos : #Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi contagi e 5 morti - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi contagi a fronte di 14.926 tamponi - carbo_marco79 : RT @ASampierdarena: Nuovi positivi emersi oggi su casi testati (dati PC). #COVID19 Lombardia 211 (-32) / 9513 [2.22%] Veneto 173 (-13) / 3… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 20 settembre: 211 nuovi casi e cinque morti [aggiornamento delle 16… - AnsaLombardia : In Lombardia 211 positivi e 5 decessi. Percentuale tamponi/contagi in crescita, Milano la più colpita | #ANSA -