Genoa-Crotone oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 20 settembre 2020) Il primo pomeriggio domenicale del campionato di Serie A offrirà la sfida tra Genoa e Crotone. Alle ore 15:00 il fischio d'inizio del match del Luigi Ferraris di Genova con il Grifone che ripartirà dal nuovo corso targato Maran. Il Crotone, invece, riabbraccia il massimo campionato dopo l'ottima stagione in B vissuta con Stroppa al comando della panchina dei calabresi. Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN1 (canale 209 di Sky), visibile in streaming attraverso la piattaforma DAZN.

