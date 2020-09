Elezioni | bufera per un tweet di De Laurentiis pro De Luca

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 settembre 2020) “Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento”. Questodel presidente del Napoli Aurelio De, pubblicato nel giorno del voto per leregionali in Campania, ha scatenato polemiche e reazioni negative sui social. Anche alcuni club di tifosi hanno espresso le proprie perplessità per la presa di posizione del proprietario della società campana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.