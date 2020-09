Calcio in Lutto | il calciatore è morto a 35 anni | “Ciao Bomber”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 20 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il mondo dele dello sport in generale è inper la scomparsa di un ex giovane. Aveva 35a da quasi duecombatteva contro un rarissimo e aggressivo tumore cerebrale. Stiamo parlando di Rocco Augelli, attaccante pugliese che ha militato in molti club della sua Regione, segnando oltre 200 reti in carriera. Nella notte scorsa il suo cuore ha smesso di battere, dopo una lunga e difficile battaglia durata quasi 2e finita, purtroppo, con una terribile sconfitta. Enorme il dolore di familiari, amici e parenti dell’ex giocatore, che aveva lasciato ilgiocato proprio per dedicarsi alla sua salute e combattere il male che ...