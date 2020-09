Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 19 settembre 2020

Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: #AscoltiTv sabato 19 settembre 2020: “Ballando con le stelle”, “Tu si que vales” e “Chiamami col tuo nome”, dati Auditel… - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle, Tu si Que Vales | Dati Auditel, 19 settembre 2020 #ascoltitv #ascolti… - zazoomblog : Ascolti Tv sabato 19 settembre 2020: “Ballando con le stelle” “Tu si que vales” e “Chiamami col tuo nome” dati Audi… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 19 settembre 2020: “Ballando con le stelle”, “Tu si que vales” e “Chiamami col tuo nome”, dati Au… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 18 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account d ...Ha emozionato il pubblico di X Factor e i suoi giudici. Elisa Coclite, in arte Casadilego è la rivelazione della prima puntata di questa edizione del talent show di Sky. Capelli verde smeraldo e chita ...Non dar retta a ‘sta caz*ata. Hai scelto una cosa difficilissima e non l’hai interpretata nel giusto modo. Mi piace quando Zerbi dice la verità. Ma ora non l’ha fatto. Rudy ha ascoltato le parole di ...