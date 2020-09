Adua Del Vesco abbandona il GF Vip? (Di domenica 20 settembre 2020) Pare che a breve assisteremo a un altro colpo di scena nella casa: Adua Del Vesco abbandona il Grande Fratello Vip? Di sicuro non sta passando dei bei momento. Solo pochi giorni fa, pochissimi se consideriamo che la trasmissione è iniziata da una settimana, si è sfogata ricordando il periodo relativo all’anoressia di cui è stata vittima. Ieri serfa, invece, è andata in crisi per il meccanismo e le dinamiche del gioco a cui si deve sottoporre. E’ vero che Adua Del Vesco abbandona? L’attrice ha confidato a Francesco Oppini e Matilde Brandi di non essere completamente convinta della scelta fatta di partecipare al reality di Canale 5. A quanto pare Adua starebbe seriamente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Pare che a breve assisteremo a un altro colpo di scena nella casa:Delil Grande Fratello? Di sicuro non sta passando dei bei momento. Solo pochi giorni fa, pochissimi se consideriamo che la trasmissione è iniziata da una settimana, si è sfogata ricordando il periodo relativo all’anoressia di cui è stata vittima. Ieri serfa, invece, è andata in crisi per il meccanismo e le dinamiche del gioco a cui si deve sottoporre. E’ vero cheDel? L’attrice ha confidato a Francesco Oppini e Matilde Brandi di non essere completamente convinta della scelta fatta di partecipare al reality di Canale 5. A quanto parestarebbe seriamente ...

GrandeFratello : Lei parte così... scialla! Adua Del Vesco si prepara a vivere l'esperienza al #GFVIP con un 'piccolo' imprevisto. - MarioManca : - Bastava solo la mano. Credo che Adua Del Vesco ci darà soddisfazioni. #gfvip - periodicodaily : Adua Del Vesco abbandona il GF Vip? ~ Spettacolo Periodico Daily #GFVIP #aduadelvesco - nelnomedeltrash : Adua ma non ce rompe er cazzo. Co sto buonismo del cazzo. #GFVIP - francesca279603 : RT @linaswik__: Raga quest’anno voi del Twitter siete una palla, credetemi. Non vi va bene nulla. -Adua: perché piange e va contro Massimil… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco chi è: Fidanzato, Anoressia, Massimiliano Morra ComingSoon.it Libri e autori protagonisti a Cantalupa per la manifestazione letteraria Canta-Libri

Al via la XXI edizione di Canta-Libri, manifestazione letteraria a Cantalupa (TO). Oggi, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, la mostra mercato del libro, con le bancarella nel centro del paese e ...

Adua Del Vesco, ancora crisi al GF Vip: “Non so se restare”. Il motivo

Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata ...

"Nero è il colore, negro è la razza". Fausto Leali ancora nella bufera

È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...

Al via la XXI edizione di Canta-Libri, manifestazione letteraria a Cantalupa (TO). Oggi, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, la mostra mercato del libro, con le bancarella nel centro del paese e ...Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata ...È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...