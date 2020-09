Zero gol ma tante emozioni: tre traverse, ma Verona-Roma finisce 0-0 (Di sabato 19 settembre 2020) Roma e Verona danno vita a una partita spumeggiante, con occasioni da una parte e dall'altra (tre traverse, due dei padroni di casa e una dei giallorossi), ma nessuna delle due riesce a primeggiare sull'altra. Colpa dei tanti errori sotto porta e dell'assenza di un centravanti che faccia male in area di rigore: ne scaturisce così uno 0-0 che inevitabilmente lascia tanti rimpianti. Il punto comunque fa più felice Juric, anche perché il suo Verona è ancora in fase di ricostruzione dopo le cessioni estive eccellenti. Fonseca invece lascia il 'Bentegodi' con un solo pensiero nella mente: abbracciare un nuovo attaccante - Milik - il prima possibile. Con il polaccoche deve ancora risolvere alcune pendenze con il Napoli, e l'obbligo di rinunciare a Dzeko, promesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)danno vita a una partita spumeggiante, con occasioni da una parte e dall'altra (tre, due dei padroni di casa e una dei giallorossi), ma nessuna delle due riesce a primeggiare sull'altra. Colpa dei tanti errori sotto porta e dell'assenza di un centravanti che faccia male in area di rigore: ne scaturisce così uno 0-0 che inevitabilmente lascia tanti rimpianti. Il punto comunque fa più felice Juric, anche perché il suoè ancora in fase di ricostruzione dopo le cessioni estive eccellenti. Fonseca invece lascia il 'Bentegodi' con un solo pensiero nella mente: abbracciare un nuovo attaccante - Milik - il prima possibile. Con il polaccoche deve ancora risolvere alcune pendenze con il Napoli, e l'obbligo di rinunciare a Dzeko, promesso ...

