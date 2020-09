Tragedia sulla Valassina, pirata della strada travolge coppia in moto: un morto e un ferito (Di sabato 19 settembre 2020) L'incidente, B&V, Una Ford Fiesta devastata dall'impatto, una Honda Hornet praticamente distrutta. Una donna morta, un uomo in ospedale e un pirata della strada scappato a piedi. È il bilancio di un ... Leggi su milanotoday (Di sabato 19 settembre 2020) L'incidente, B&V, Una Ford Fiesta devastata dall'impatto, una Honda Hornet praticamente distrutta. Una donna morta, un uomo in ospedale e unscappato a piedi. È il bilancio di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulla Tragedia sulla Valassina, pirata della strada travolge coppia in moto: un morto e un ferito MilanoToday.it Malore durante la passeggiata in Franciacorta: muore un 51enne

Tragedia tra le vigne della Franciacorta, nella giornata di ieri. Un 51enne di Rodengo Saiano, infatti, ha accusato un malore mentre stava facendo un’escursione con una ventina di amici Erano circa le ...

Lockdown allitaliana, Vanzina divide

ROMA, 19 SET - Molte firme dei giornali si misurano, anche in prima pagina, sulla legittimitĂ di un film come LOCKDOWN ALL'ITALIANA di Enrico Vanzina, mentre la polemica divampa anche sui social. L'in ...

Condanna definitiva a 6 anni di carcere per Della Ragione

viareggio Nessuno ulteriore sconto di pena per Matteo Della Ragione, 23 anni, uno dei quattro ragazzi coinvolti nel pestaggio di Halloween in Darsena. Che nel 2014 causò la morte di Manuele Iacconi, 3 ...

