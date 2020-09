Traffico Roma del 19-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare code sulla Pontina dall’euro di Decima verso Pomezia sulla Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede verso sulla via Aurelia da Casal Lumbroso a Malagrotta poi all’altezza di Castel di Guido è ancora da Torrimpietra Palidoro Ladispoli incolonnamenti conseguenti sulla raccordo lo svincolo di uscita per la Pontina In entrambe le carreggiate a Morena code per incidente in via dei Sette Metri all’altezza di via del Fosso dell’Acqua Mariana in vista del referendum di domani ...