''Sviene per gelosia del fratello'' Miriam muore a cinque anni Rosa Scognamiglio Miriam è morta a 5 anni mentre era a lezione di danza. Per i medici sveniva perché ''era in cerca di attenzioni'' dai genitori I medici avevano detto che sveniva ''per attirare l'attenzione dei genitori'' dopo la nascita del fratellino. Ma Miriam Laezza, una bimba di Cardito, in provincia di Napoli, è morta a soli 5 anni mentre era a lezione di danza. E ora, i suoi genitori reclamano giustizia: ''Vogliamo sapere cosa è successo alla nostra bambina'', ribadiscono a gran voce. Un calvario sospetto Tutto comincia il 28 febbraio del 2019. Miriam Sviene, perde i sensi improvvisamente per qualche minuto. Preoccupati dall'inspiegabile malore, i genitori decidono di portarla in ospedale per accertamenti nonostante fosse già ...

