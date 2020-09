Suarez italiano in quindici giorni: trattamento di favore? La polemica (Di sabato 19 settembre 2020) Che Luis Suarez sia un obiettivo di mercato della Juventus è un fatto ormai risaputo. Che il club bianconero non lo possa acquistare perché ha già tesserato due calciatori extracomunitari in questa finestra di calciomercato è altrettanto risaputo. Ed è a questo punto della storia che entra in gioco la moglie del calciatore uruguagio: Sofia Balbi è infatti di origine friulana e ha la cittadinanza italiana. Suarez, quindi, può diventare italiano per matrimonio, ma l’iter deve concludersi entro il 5 ottobre prossimo. La “gita” a Perugia di Suarez: l’esame di lingua all’Università per Stranieri Nella giornata di giovedì, Luis Suarez è atterrato all’Aeroporto internazionale di Perugia a bordo di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Che Luissia un obiettivo di mercato della Juventus è un fatto ormai risaputo. Che il club bianconero non lo possa acquistare perché ha già tesserato due calciatori extracomunitari in questa finestra di calciomercato è altrettanto risaputo. Ed è a questo punto della storia che entra in gioco la moglie del calciatore uruguagio: Sofia Balbi è infatti di origine friulana e ha la cittadinanza italiana., quindi, può diventareper matrimonio, ma l’iter deve concludersi entro il 5 ottobre prossimo. La “gita” a Perugia di: l’esame di lingua all’Università per Stranieri Nella giornata di giovedì, Luisè atterrato all’Aeroporto internazionale di Perugia a bordo di ...

capuanogio : ?? #Suarez supera l’esame di italiano e si apre uno scenario inatteso di mercato. La #Juventis potrebbe prendere sia… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - forumJuventus : ? LIVE #Suarez, esame d'italiano scritto e orale superato ?? El Pistolero esce con tanto di certificato in mano ??… - gibimosca : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - L'esame d'Italiano di Suarez sarà disponibile su Sky Sport appena terminerà il doppiaggio dallo spagnolo. - fabiusweek : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - L'esame d'Italiano di Suarez sarà disponibile su Sky Sport appena terminerà il doppiaggio dallo spagnolo. -