Sparatoria Olginate, in centinaia ai funerali della vittima (Di sabato 19 settembre 2020) Olginate, Lecco,, 19 settembre 2020 - Sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Olginate i funerali di Salvatore De Fazio, il 47enne ucciso domenica scorsa in una ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 settembre 2020), Lecco,, 19 settembre 2020 - Sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale didi Salvatore De Fazio, il 47enne ucciso domenica scorsa in una ...

Yogaolic : Sparatoria a Olginate, il killer non si costituisce: in arrivo le forze speciali - infoitinterno : Sparatoria di Olginate, si attende il nulla osta per i funerali di Salvatore De Fazio - infoitinterno : Sparatoria a Olginate, il killer non si costituisce: in arrivo le forze speciali - infoitinterno : Olginate, sabato i funerali di Salvatore De Fazio, vittima della sparatoria - infoitinterno : Sparatoria di Olginate, blitz dei carabinieri all’alba ma il presunto killer non si trova -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Olginate Sparatoria a Olginate, blitz all’alba nella casa del killer. Fuggitivo ancora irreperibile IL GIORNO Sparatoria Olginate, in centinaia ai funerali della vittima

Olginate (Lecco), 19 settembre 2020 - Sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Olginate i funerali di Salvatore De Fazio, il 47enne ucciso domenica scorsa in una sparatoria ...

Sparatoria a Olginate, carabinieri sulle tracce del presunto killer: blitz all’alba in casa sua

Blitz all'alba dei carabinieri che sono sulle tracce di Stefano Valsecchi, l'imprenditore di 54 anni di Calolziocorte, che è ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta domenica 13 settembre a Olginat ...

Sparatoria a Olginate, blitz all’alba nella casa del killer. Fuggitivo ancora irreperibile

Carabinieri in azione nella villa di Calolziocorte per cercare di assicurare alla giustizia Stefano Valsecchi dopo l’uccisione di De Fazio ...

Olginate (Lecco), 19 settembre 2020 - Sono stati celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Olginate i funerali di Salvatore De Fazio, il 47enne ucciso domenica scorsa in una sparatoria ...Blitz all'alba dei carabinieri che sono sulle tracce di Stefano Valsecchi, l'imprenditore di 54 anni di Calolziocorte, che è ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta domenica 13 settembre a Olginat ...Carabinieri in azione nella villa di Calolziocorte per cercare di assicurare alla giustizia Stefano Valsecchi dopo l’uccisione di De Fazio ...