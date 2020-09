She-Hulk, scelta l’attrice protagonista della serie Disney (Di sabato 19 settembre 2020) Il mondo Marvel si sta per espandere grazie alla piattaforma Disney+ che sta sviluppando diverse serie televisive sui nostri supereroi preferiti. Tra queste, ovviamente, possiamo ricordare The Falcon and Winter Soldier, WandaVision e Loki. Oggi, però, parliamo della cugina di Bruce Banner, la quale farà la sua comparsa nello show intitolato She-Hulk. La serie TV racconterà la storia di Jennifer Walters, avvocato e appunto cugina del celebre supereroe e scienziato. Un giorno qualunque, però, un’emergenza cambia la sua vita per sempre. A seguito di una trasfusione di sangue da parte di Bruce, dona alla protagonista incredibili poteri. Si trasforma, per tale ragione, in She-Hulk. A differenza della versione maschile, ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 settembre 2020) Il mondo Marvel si sta per espandere grazie alla piattaforma+ che sta sviluppando diversetelevisive sui nostri supereroi preferiti. Tra queste, ovviamente, possiamo ricordare The Falcon and Winter Soldier, WandaVision e Loki. Oggi, però, parliamocugina di Bruce Banner, la quale farà la sua comparsa nello show intitolato She-. LaTV racconterà la storia di Jennifer Walters, avvocato e appunto cugina del celebre supereroe e scienziato. Un giorno qualunque, però, un’emergenza cambia la sua vita per sempre. A seguito di una trasfusione di sangue da parte di Bruce, dona allaincredibili poteri. Si trasforma, per tale ragione, in She-. A differenzaversione maschile, ...

Fantascienzacom : La protagonista di Orphan Black cambia colore e diventa verde… She-Hulk! - GiannaDavide : She-Hulk, Mark Ruffalo commenta la scelta - AyanoAishi93 : RT @Vano994: - Andresai07yt2 : Liked on YouTube: PAZZO DI SHE HULK - FORTNITE SEASON 4 - SE I VIDEOGIOCHI PARLASSERO - Alessandro Vanoni - Vano994 : -