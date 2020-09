Schroffenegger | il nuovo muro viola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Nella Fiorentina travolgente di questo inizio di stagione le protagoniste sono tante. La squadrasi è rinforzata tantissimo sul mercato, con acquisti di caratura internazionale come il difensore Luoise Quinn proveniente dall’Arsenal o la centrocampista ex West Ham Tessel Middag, oltre al bomber Daniela Sabatino arrivata dal Sassuolo e attuale capocannoniere del campionato. Si dice sempre però che per costruire una squadra forte, è fondamentale partire, prima di tutto, da basi solide. La Fiorentina ha seguito questo principio andando a comprare uno dei portieri più forti e talentuosi in circolazione, Katja. La classe 91, originaria di Bolzano, viene da un’ottima stagione con la Florentia San Gimignano, i cui tifosi saranno rimasti sicuramente delusi dal suo passaggio ai rivali della ...